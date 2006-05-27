Тарасюк: необходимо снять негативный ореол вокруг Симона Петлюры

В рамках визита во Французскую Республику министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК открыл коллоквиум ”Современное восприятие фигуры Симона Петлюры”, приуроченный к 80-й годовщине со дня трагической гибели председателя Директории УНР, главнокомандующего украинской армии С.Петлюры.

В своем выступлении руководитель внешнеполитического ведомства Украины отметил историческую роль, которую сыграл С.Петлюра в формировании украинской национальной идеи, пробуждении самосознания украинского народа, становлении украинской нации. Б.ТАРАСЮК подчеркнул необходимость снять негативный ореол вокруг С.Петлюры и отдать ему дань уважения, ведь без его фигуры история созидания нашего государства является неполной.

Министр также обратил внимание на то, что в соответствии с Указом Президента Украины в этом году наше государство впервые отдает почести Симону Петлюре на государственном уровне.