Социальные аптеки требуют средств

В разных районах Кировоградской области на протяжении 2012-2013 годов откроют социальные аптечные пункты, на создание которых предусмотрено 3,2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую областную программу утвердили на сессии депутаты Кировоградского облсовета.

Социальное направление деятельности аптек предусматривает установление наценки до 10% на фармацевтическую продукцию отечественного производства и до 15% - на импортную. Дополнительные пятипроцентные скидки в аптечных пунктах будут предоставляться инвалидам Великой Отечественной войны, беременным женщинам и детям до трех лет при наличии свидетельства о рождении. Убытки от такой деятельности будут компенсироваться пунктам за счет дотаций соответствующих местных бюджетов, арендных отношений, увеличения товарооборота, работы непосредственно с товаропроизводителями.

На сегодняшний день в Кировограде функционируют 4 социальные аптечные пункты под зарегистрированной в прошлом году торговой маркой «Социальная аптека Кировоградщины».

На протяжении двух лет в области запланировано создать еще 19 подобных пунктов, для чего из областного и районного бюджетов будет выделено в 2012 году 2,3 млн. грн., в 2013 году – 850 тыс. грн.