В Краматорске - второй с начала года случай суицида

Сегодня в городе Краматорск Донецкой области зарегистрирован второй случай суицида с начала нового 2012 года, еще два – успели предотвратить.

Об этом сообщает местный сайт «Новости Краматорска» со ссылкой на городской отдел милиции.

Так, сегодня молодой парень сам себя ударил ножом в живот. На месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства случившегося.

По поводу первого случая суицида сказано, что в городской отдел милиции поступило сообщение от родственников, что из дома ушел 37-летний мужчина. Оперативники принялись искать пропавшего человека, и когда были готовы ориентировки, в милицию пришло сообщение, что в заброшенном саду совхоза «Ясногоровский» прохожий обнаружил висящего на дереве мужчину. Как позже удалось установить, им оказался разыскиваемый мужчина. Следов телесных повреждений при осмотре трупа обнаружено не было. Сейчас правоохранители выясняют, что толкнуло мужчину на суицид.

Кроме того, издание сообщает, что вчера, 5 января, в Краматорске свести счеты с жизнью хотели женщина и мужчина. Представительница слабого пола пыталась спрыгнуть с моста в Старом городе, но ее отговорили прохожие, а мужчина хотел повеситься, но на помощь вовремя подоспели родственники.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года в Краматорске были зафиксированы 4 случая суицида: 22 декабря повесилась 54-летняя женщина, за неделю до этого - повесилась 33-летняя женщина, оставив сиротами двух детей; 7 декабря жизнь самоубийством закончили сразу двое человек - 20-летний парень повесился на глазах у собственной матери, а 15-летняя учащаяся ВПУ прыгнула с крыши многоэтажного дома.