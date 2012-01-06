ГНСУ прогнозирует, что в Украине будет 1,2 миллиона «упрощенцев»

На этой неделе в органы Государственной налоговой службы Украины поступило 172 118 заявлений от предпринимателей о переходе на новую модель упрощенной системы налогообложения.

Об этом сказано в сообщении ГНСУ, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, среди лидеров – Луганская область, где с заявлениями в налоговую инспекцию обратились 34 тыс. плательщиков. В Донецкой области уже определились с соответствующей категорией плательщика 26 тысяч «упрощенцев».

Планируется, что в целом на упрощенной системе будут работать 1,2 млн. плательщиков.

В соответствии с внесенными изменениями в упрощенную систему налогообложения, все плательщики подразделяются на четыре категории в зависимости от объема получаемой выручки. Приемлемую для себя категорию предприниматель выбирает по собственному желанию.

В пресс-службе также напомнили, что конечный срок подачи заявлений – 25 января 2012 года.