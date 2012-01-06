Погода на Рождество

Завтра, 7 января, в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности в Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях местами сильный дождь, кое-где с мокрым снегом; в западных областях местами небольшой снег и мокрый снег; в восточных областях без существенных осадков.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, в южной, восточной части, а ночью и в карпатском регионе местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем в западных областях от 3° мороза до 2° тепла (в Карпатах 3-8° мороза), на остальной территории 0-5° тепла, днем в южных областях до 9° тепла; в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и Киевской области на Рождество облачно с прояснениями. Временами дождь, вечером с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области в течение суток 0-5° тепла, в Киеве – в течение суток 2-4° тепла.