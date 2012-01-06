Пистолеты, из которых убили работников банка, изготовил «умелец» из Запорожья

Два пистолета, из которых в Донецке были убиты пять человек - охранник и четыре сотрудника отделения «ПриватБанка», - изготовил кустарным способом умелец из Запорожья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

«Эти самодельные атипичные пистолеты сделал специалист, который проживает в Запорожье. Изготовлены они были на соответствующем оборудовании по самодельным чертежам», - сообщил В.ЗАХАРЧЕНКО, отметив при этом, что в оружии использовались девятимиллиметровые пули от пистолета Макарова. Кустарные пистолеты были рассчитаны на зарядку двадцатью патронами.

По словам министра, специалист, который изготовил пистолеты, задержан. Также, кроме него, задержан житель Запорожской области, который выступал посредником по продаже оружия лицам, совершившим нападение на финансовое учреждение.

В.ЗАХАРЧЕНКО сообщил, что в отношении этих двух возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление и сбыт оружия. Сейчас устанавливается, был ли это единичный случай или имели место другие подобные случаи.

В.ЗАХАРЧЕНКО также сообщил, что обоим задержанным за нападение на отделение «ПриватБанка» уже официально выдвинуто обвинение в совершении преступления.

Министр отметил, что один из задержанных указал на пруд, в который после совершения преступления было выброшено оружие. В результате осмотра места, на которое указал задержанный, с привлечением водолазов и соответствующего технического оборудования пистолеты были найдены и изъяты.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года в центре Донецка было совершено ограбление отделения «ПриватБанка», в результате налета преступников было убито пять работников банка.

31 декабря Управление по связям с общественностью МВД Украины сообщило о задержании двух подозреваемых в совершении этого преступления. Работниками МВД установлено, что один из задержанных был специалистом по установке камер внешнего видеонаблюдения.

Арестованные находятся в СИЗО.