Воры вернули картину Магритта, похищенную из музея

Картина “Олимпия” бельгийского сюрреалиста Рене Магритта возвращена в музей, откуда она была похищена осенью 2009 года.

Об этом сообщает бельгийское агентство Belga со ссылкой на Gazet van Antwerpen.

Воры, похитившие картину в сентябре 2009 года из дома-музея художника в Брюсселе, две недели назад передали ее искусствоведу Жанпье КАЛЛЕНСУ.

Как утверждает эксперт, воры заявили ему, что не смогли продать картину на черном рынке из-за большого резонанса о ее похищении в СМИ.

Эксперт передал картину полиции, воров пока не нашли.

Ориентировочная стоимость полотна составляет от 800 тыс. до 3 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, утром 24 сентября 2009 года двое мужчин-грабителей зашли в музей Р.Магритта, который расположен в одном из предместьев Брюсселя. Вооруженные пистолетами грабители вынудили двух из трех сотрудников музея лечь лицом вниз, после чего один из нападавших перепрыгнул специальное ограждение, отделявшее картину от зрителей, и похитил ее.

На картине размером 60 на 80 см изображена обнаженная жена художника Жоржетта, на животе которой лежит раковина. Р.Магритт написал эту картину в 1947 году.