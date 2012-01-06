Железобетонная плита упала на женщину

В Луганской области в результате разрушения железобетонной плиты погибла женщина.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 5 декабря в 16.52 у подъезда пятиэтажного дома в городе Петровское (г. Красный Луч) произошло внезапное разрушение железобетонной плиты, которая поддерживала козырек подъезда.

В результате обвала плиты погибла пожилая женщина.