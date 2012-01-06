Стоимость земли под Киевом (по районам)

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в 2011 году снизилась на 16,05%, или 634 долл., – до 3 316 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development». Согласно сообщению, самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 979 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 5 145 долл./сотка. По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась: в Киево-Святошинском районе на 21,04% (1 371 долл.) – до 5 145 долл./сотка, Броварском – на 12,64% (385 долл.) – до 2 661 долл./сотка, Бородянском – на 10,48% (202 долл.) – до 1 726 долл./сотка, Макаровском – на 13,87% (252 долл.) – до 1 565 долл./сотка, Васильковском – на 16,79% (430 долл.) – до 2 131 долл./сотка, Обуховском – на 14,22% (652 долл.) – до 3 933 долл./сотка, Бориспольском – на 12,95% (542 долл.) – до 3 644 долл./сотка, Кагарлыкском – на 5,83% (87 долл.) – до 1 405 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 7,20% (76 долл.) – до 979 долл./сотка, Барышевском – на 6,11% (70 долл.) – до 1 076 долл./сотка, Белоцерковском – на 6,62% (80 долл.) – до 1 129 долл./сотка, Вышгородском – на 4,62% (128 долл.) – до 2 878 долл./сотка, Фастовском – на 5,65% (65 долл.) – до 1 085 долл./сотка, Иванковском районе – на 2,46% (27 долл.) – до 1 072 долл./сотка. Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.