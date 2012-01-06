Львовский облсовет требует немедленно пересмотреть Госбюджет

Львовский областной совет требует немедленно пересмотреть Государственный бюджет и показатели областного бюджета на 2012 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», об этом говорится в заявлении к Президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины относительно принятия Государственного бюджета на 2012 год и показателей областного бюджета Львовской области на 2012 год, которое депутаты облсовета приняли 5 января.

«Львовский областной совет констатирует, что нынешний бюджет является бюджетом выживания и требует немедленного пересмотра Государственного бюджета на 2012 год с целью наиболее полного учета в нем интересов и насущных потребностей Львовской области и увеличения расходов на социально-экономическое развитие территорий», – говорится в документе.

Депутаты подчеркивают, что «в следующем году Львовская область получит вдвое меньше средств дополнительной дотации из государственного бюджета на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов. Не предусматриваются и некоторые субвенции из государственного бюджета инвестиционного характера: на социально-экономическое развитие, на реализацию приоритетов развития регионов, на заработную плату работникам бюджетной сферы и улучшение условий труда медицинских работников, а также другие субвенции».

«В государственном бюджете не предусмотрены средства на выполнение соглашения о региональном развитии Львовской области между Кабинетом Министров Украины и Львовским областным советом. Не заложено решение первоочередных для области вопросов капитального характера, в частности, финансирования рекультивации Грибовицкой свалки и строительства мусороперерабатывающего завода», – сказано в заявлении.