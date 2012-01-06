Эстония заберет трубу у Газпрома

Правительство Эстонии на заседании 5 января рассмотрело проект поправок к закону о природном газе, предусматривающий, в том числе, продажу эстонским концерном Eesti Gaas, основным владельцем которого является российский "Газпром", своей газораспределительной сети

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

Цель законопроекта - привести закон о природном газе в соответствие с директивами Евросоюза, предусматривающими разделение бизнеса по продаже и транспортировке газа, отмечает пресс-служба.

Министерство экономики страны, инициирующее законопроект, считает, что отчуждение газораспределительной сети у концерна Eesti Gaas гарантирует развитие конкуренции и укрепление энергетической безопасности страны. Новый собственник газовых трубопроводов не должен быть связан с продажей газа потребителям. Предполагается, что он будет определен к 2015 году.

По первоначальным оценкам правительства, стоимость эстонской газораспределительной сети составляет примерно 120 миллионов евро.

Концерн Eesti Gaas занимается покупкой, распределением и продажей российского природного газа, а также обслуживанием газовых систем, строительством газопроводов и развитием газовой сети в Эстонии. Акционерами Eesti Gaas являются "Газпром" (37,02%), немецкий Ruhrgas (33,66%), финский Fortum (17,72%), а также Itera Latvija (9,85%) и миноритарии (1,75%).