Коррупционная хроника

Сотрудники СБУ задержали первого заместителя начальника ГНИ Ялты – начальника отдела налоговой милиции, требовавшего 16 тыс. грн. от местного частного предпринимателя за уменьшение суммы штрафных санкций.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

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В Запорожье за махинации с бюджетными средствами задержан руководитель городского коммунального предприятия «Эксплуатационное линейное управление автомобильных дорог» («ЭЛУАД»).

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, руководитель коммунального предприятия горсовета был задержан 4 января в порядке ст. 115 УПК Украины и на данный момент находится под стражей.

«Руководителю КП инкриминируется совершение махинаций с бюджетными средствами в сумме 500 тыс. грн., которые были выделены на приобретение комплектующих к оборудованию для проведения дорожных работ в рамках программы Запорожского горсовета «Благоустройство города и финансирование коммунальных предприятий на приобретение спецтехники на 2011-2013 гг.», - сообщили в милиции.

Действия руководителя КП «ЭЛУАД» квалифицированы как совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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В Херсонской области СБУ задержала следователя милиции, вымогавшего взятки у фигурантов уголовных дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ, старший лейтенант следственного отдела Цюрупинского райотдела милиции требовал и получал взятки от местных жителей, которые проходили по уголовным делам как свидетели, за непривлечение их к уголовной ответственности уже как подозреваемых.

Поводом к задержанию взяточника стало обращение в СБУ местного предпринимателя с заявлением, что следователь требует от него 1 тыс. долларов.

В ходе обыска служебного кабинета изъяты долговые расписки граждан, которые проходили по материалам других уголовных дел.

По материалам СБУ органами прокуратуры в отношении следователя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

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Сотрудники СБ Украины разоблачили коррупционную схему получения взяток руководителем одного из отделов подразделения Государственной пограничной службы Украины на международном автомобильном пункте пропуска «Шегини».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, должностное лицо наладило механизм систематического получения незаконного денежного вознаграждения от предпринимателей, которые перемещают грузы через государственную границу Украины.

27 декабря 2011 года сотрудники СБУ задержали взяточника на «горячем» во время получения им 700 долларов за не проведение его подчиненными углубленного осмотра автотранспорта с грузом товаров народного потребления.

Во время обыска служебного кабинета задержанного правоохранители обнаружили и изъяли шесть конвертов с деньгами в разной валюте, собранными с перевозчиков лишь за одну смену, о чем свидетельствовали соответствующие надписи.

По материалам СБУ военной прокуратурой Западного региона возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки, совмещенное с вымогательством взятки) Уголовного кодекса Украины, что предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. По решению суда задержанный находится под стражей.

Проводится следствие.

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили председателя и депутата Изобильненского сельского совета (г. Алушта, АР Крым), которые требовали более 2 миллионов гривен взятки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Должностные лица требовали более 2 миллионов гривен у местного частного предпринимателя за решение вопроса относительно передачи ему в собственность 6 земельных участков под застройку площадью 0,9 га. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время получения ими первой части взятки в размере почти миллион гривен.

По материалам СБУ Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Решением суда злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Следствие продолжается.