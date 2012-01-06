В США проведена первая в этом году казнь

В США приведен в исполнение первый в 2012 году смертный приговор, сообщает Associated Press. В одной из тюрем штата Оклахома в четверг, 5 января, казнен 49-летний Гэри Роланд Уэлч (Gary Roland Welch), приговоренный за убийство.



Уэлчу была сделана смертельная инъекция. Перед тем, как яд подействовал, он, как сообщается, декламировал что-то из скандинавской мифологии, изучением которой занимался в тюрьме.



Казнь прошла лишь в присутствии персонала тюрьмы. Родственники жертвы Уэлча решили не наблюдать за приведением приговора в исполнение. Сам приговоренный также не воспользовался правом позвать кого-либо на свою казнь.



За три недели до казни, когда ему было окончательно отказано в смягчении приговора, Уэлч пытался покончить с собой, перерезав горло лезвием от бритвенного станка. За последние 20 лет Уэлч стал вторым приговоренным к смерти в штате Оклахома преступником, предпринявшим попытку самоубийства накануне казни.



Гэри Роланд Уэлч, напоминает Лента.ру, был приговорен к смертной казни за убийство Роберта Хардкасла (Robert Hardcastle), совершенное в городе Майами, штат Оклахома, 25 августа 1994 года. Уэлч и его подельник Клоди Коновер (Claudie Conover) до смерти избили Хардкасла возле его дома. Уэлч своей вины полностью не признал, заявив, что убийство Хардкасла было самообороной, однако суд его доводы не убедили. На своей версии событий Уэлч продолжал настаивать до конца жизни.



Клоди Коновер, признанный соучастником убийства, также был приговорен к высшей мере наказания, однако позже ему заменили казнь на пожизненное заключение без права прошения о помиловании. Коновер скончался в тюрьме в 2001 году.