Продолжается конкурс на лучший логотип Киева

Завершился первый этап конкурса “Логотип и стиль города Киева”.

Как сообщает газета “Хрещатик” (№ 1 от 5 января), организационный комитет по вопросам подготовки и проведения конкурса из 130 полученных работ утвердил 10 финальных конкурсных работ, которые были предварительно отобраны членами совета дизайнеров и совета художников.

Среди поступивших на конкурс проектов есть работы профессионалов и просто инициативных киевлян.

“Среди них очень много талантливых детских работ. Почти все предложения по логотипу и стилю столицы очень интересны и заслуживают внимания, есть много свежих и неординарных идей и решений. Однако профессиональные дизайнеры и художники отметили и выбрали именно 10 идей, которые, по их мнению, наиболее удачны по форме, содержанию, стилистике, цветовому наполнению и отвечают духу современного Киева”, - заметила начальник ГУ по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Марина ХОНДА.

В то же время отмечается, что отобранные работы нуждаются в определенной доработке и приведении их в соответствие с техническими требованиями конкурса.

“Для участия в финале мы отбирали работы, где были интересные идеи и графические решения, если же у них были какие-то недостатки, то к каждой работе для автора мы давали письменные рекомендации, что нужно доработать, чтобы работа отвечала всем требованиям”, - заметил дизайнер Юрко ГУЦУЛЯК.

Усовершенствовать собственные работы авторы должны до конца января. После чего приобщиться к определению логотипа и стиля столицы смогут киевляне - именно они и выберут победителя.

Как сообщал УНИАН, конкурс на лучший логотип и слоган Киева начался в конце сентября 2011 года.

Логотип и слоган будут использованы в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях для формирования позитивного имиджа украинской столицы за границей, увеличения ее привлекательности на международной туристической арене. Логотип будет включать графические элементы, образы, шрифты, цветовые решения, а слоган – ключевую идею.

Победителем станет тот, кто наберет больше всего баллов по итогам второго и третьего этапов, он получит премию в размере 50 тыс. грн.