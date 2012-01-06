Украинские вертолетчики готовы к отправке в Конго

В канун Рождественских праздников во Львовской области, на базе 3-го отдельного полка армейской авиации 8-го армейского корпуса Сухопутных войск, который дислоцируется в Бродах, завершилась подготовка личного состава первой ротации миротворческого контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, уровень подготовки и практические навыки личного состава украинского миротворческого контингента оценили представители комплексной комиссии во главе с генерал-майором Александром СИРСКИМ.

По словам председателя комиссии, основу летного состава миротворческого контингента составляют летчики первой вертолетной эскадрильи полка, которая входит в Объединенные силы быстрого реагирования.

«Все они опытные военные летчики, имеют более тысячи часов налета. А командир 3-го отдельного полка армейской авиации военный летчик-снайпер полковник Игорь ЯРЕМЕНКО налетал на вертолетах Ми-24 почти три тысячи часов. Именно он решением Высшей аттестационной комиссии Министерства обороны Украины назначен на должность командира миротворческого контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго», – сообщил А.СИРСКИЙ.

Полковник И.ЯРЕМЕНКО рассказал, что, в соответствии со стандартами ООН, каждый вертолетчик – участник миссии в зависимости от класса и должности должен иметь определенное количество часов, проведенных в воздухе. «В частности, командир экипажа – 1000 часов налета. Из них 30 часов – полеты по приборам и не менее 50 часов налета ночью. Также каждый из членов экипажа должен быть подготовлен к маршрутным полетам днем в сложных метеорологических условиях и ночью в простых метеоусловиях», – сообщил он.

По словам заместителя командира 3-го полка по летной подготовке военного летчика первого класса подполковника Геннадия ГОЛУБИВСКОГО, несмотря на ограниченность во времени, руководству отряда удалось выполнить весь комплекс заданий по подготовке личного состава.

«С летным составом проведено пять летных смен. Проводились также очередные проверки техники пилотирования, боевая слаженность в составе отряда, во время которой сдавались зачеты по специальной подготовке, стрельбам из личного оружия, вождению, физической подготовке», – рассказал он. По его словам, главным заданием в ходе проведения боевой слаженности было надлежащим образом подготовить летно-подъемный состав отряда к действиям в сложных метеорологических условиях днем и в простых метеорологических условиях ночью. С летным составом также проводились занятия по парашютно-десантной и морской подготовке.

Боевая слаженность завершилась зачетными полетами во время процедуры сертификации.

Председатель комплексной комиссии генерал-майор А.СИРСКИЙ высоко оценил подготовку украинского миротворческого контингента. Он отметил, что в состав миротворческого контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго вошли наиболее подготовленные военнослужащие. Почти 90 процентов из них имеют опыт участия в миротворческих операциях в Косово, Ираке, Сьерра-Леоне и Либерии.

*** Главный штаб Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) расположен в столице страны г. Киншаса. Военные контингенты Миссии дислоцированы на территории всех провинций Конго. Военный компонент Миссии состоит из пяти бригад (Западная, Северное Киву, Итури, Южное Киву, Катанга) и одного сектора, расположенного в г. Кисангани.

В соответствии с Указом Президента Украины от 20 июня 2000 года № 806, в составе Миссии ООН в Конго выполняют задания военные наблюдатели Вооруженных Сил Украины.

Учитывая то, что Украина имеет соответствующие возможности, а также проведен в феврале 2010 года вывод трех украинских вертолетов Ми-24 из Либерии согласно плану поэтапного сокращения Миссии ООН в Либерии, Секретариат ООН обратился к Украине с просьбой рассмотреть возможность направления подразделения боевых вертолетов в МООНСДРК.

В связи с этим, планируется направить в состав МООНСДРК украинский миротворческий контингент численностью до 200 военнослужащих. Основное вооружение контингента – четыре боевых вертолета Ми-24, 43 единицы техники.

Местом базирования миротворческого контингента Украины на территории Демократической Республики Конго предлагается определить аэродромы Миссии в г. Гома (Северное Киву) с дальнейшим перемещением двух вертолетов на аэродром в г. Буния (Итури).