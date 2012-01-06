Суд освободил из-под ареста тренера по тайскому боксу

Ленинский районный суд Луганска освободил из-под ареста тренера по тайскому боксу, которого подозревают в организации погрома киоска по продаже шаурмы и избиения иностранных студентов. Как сообщил УНИАН адвокат владельца киоска Игорь ЧУДОВСКИЙ, судебное заседание состоялось 4 января.

«Тренеру изменена мера пресечения, и он был отпущен под подписку о невыезде», - сказал И.ЧУДОВСКИЙ.

По его словам, под арестом находятся еще два спортсмена, которые участвовали в погромах.

«У меня есть опасения, что заказчика мы не узнаем никогда. Это доказывает вчерашнее решение суда. Я как защитник ничего не могу сделать, по закону апелляцию должна подать прокуратура», - сказал И.ЧУДОВСКИЙ

Как сообщал УНИАН, в Луганске 1 ноября 25 неизвестных в медицинских масках разгромили киоски и избили четырех иностранных студентов Луганского национального университета им. Тараса Шевченко. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

9 ноября 2011 года областное УМВД заявило о том, что в областном центре был задержан организатор инцидента.

14 ноября со слов адвоката И.ЧУДОВСКОГО стало известно, что задержанный организатор – тренер по тайскому боксу спортивного клуба «Донбасс». По его информации, вместе с тренером были задержаны два боксера: пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу, призер и чемпион мира и еще один тренер того же спортклуба. Они находились под подпиской о невыезде.

21 ноября И.ЧУДОВСКИЙ сообщил, что суд продлил арест на 2 месяца тренеру по тайскому боксу.