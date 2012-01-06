Депутат о хаосе, Днепре и ресторанах

Разрешение на размещение плавсредств в акватории Днепра вдоль ул. Набережно-Крещатицкой Главным управлениям градостроения и архитектуры не предоставлялось.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата Киевсовета, главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА, об этом говорится в письме-ответе на депутатское обращение А.БРИГИНЦА к главе Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ о законности размещения плавсредств в акватории Днепра вдоль улицы Набережно-Крещатицкой.

Соответствующий запрос к А.ПОПОВУ с просьбой предоставить ответ, чем руководствуется исполнительный орган Киевсовета в принятии решений о демонтаже и удалении плавсредств из акватории р. Днепр в г. Киеве одних субъектов ведения хозяйства, и установлении на том же месте аналогичных плавсредств других субъектов ведения хозяйства, А.БРИГИНЕЦ направил на сессии Киевсовета 1 декабря 2011 года.

«Меня удивляют хаотические действия власти относительно акватории Днепра, которые происходят в Киеве. Сначала убирают плавучие рестораны, потом ставят новые. Хотелось бы понять логику действий руководства города. Но логика относительно акватории Днепра в действиях власти не видна», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

По его убеждению, ситуация с дебаркадерами показывает, что в Киеве существует неотложная потребность в создании целевой программы, в которой было бы четко определено, какими должны быть акватория и набережные Днепра. А также установлено, где можно строить и устанавливать дебаркадеры или другие сооружения, их целевое назначение и этажность.

“Надеюсь, эта работа будет проведена еще до принятию нового Генплана, чтобы все наработки этой Программы вошли в Генплан – 2025», - подсуммировал А.БРИГИНЕЦ.

*** В декабре 2011 года вместо плавучего ресторана «Хутор» на ул. Набережно-Крещатицкой (возле пассажирского причала № 1 Киевского речного вокзала), который убрали с набережной Днепра как незаконно установленное плавсредство, появись новый под названием «Кают-компания».