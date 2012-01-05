В Северодонецке нашли источник радиации

Источником радиационного заражения грунта по ул. Курчатова, 36 возле поликлиники №2 в Северодонецке была капсула с цезием, которая находилась в земле на глубине 30-35 см. Гамма-излучение на площадке недалеко от поликлиники составляло 70 мкР/час при естественном фоне 25 мкР/час.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации со ссылкой на заявление первого заместителя губернатора области Эдуарда ЛОЗОВСКОГО.

По его словам, 30 декабря капсула размером 1х2 см, содержащая цезий-137, использующийся в измерительных приборах, была извлечена и вывезена в безопасном контейнере в Днепропетровскую область. Капсула передана на государственный межобластной специализированный комбинат «Радон», который занимается захоронением радиационных отходов.

«После удаления источника излучения уровень радиации на месте его находки соответствует естественной норме – 22 мкР/час. Поверхностного загрязнения грунта специалисты не обнаружили. Загрязнения окружающей среды и облучение людей не произошло», – сказал Э.ЛОЗОВСКИЙ.

Он отметил, что в настоящее время соответствующие органы проводят расследование, каким образом капсула с радиационным веществом могла оказаться в грунте на городской улице.

«Информационная волна была поднята желтой прессой из Киева. Поданная ими информация не соответствует действительности. В отличие от журналистов, население Северодонецка и Луганщины в целом проявило вполне обоснованное спокойствие», - отметил Э.ЛОЗОВСКИЙ, комментируя получившее широкий резонанс происшествие в Северодонецке.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года в Северодонецке Луганской области по ул. Курчатова, 36 возле поликлиники №2 на части тротуара и газона в несколько метров было обнаружено превышение радиационного фона.

По данным прокуратуры, зараженный цезием грунт в размере 0,25 м.куб. с помощью техники был изъят и вывезен за территорию города. В прокуратуре отметили, что часть грунта была передана на экспертизу, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.