Война наркокартелей в мексиканской тюрьме: 31 погибший

В городе Альтамира на севере Мексики 31 человек погиб и 22 были ранены в результате столкновений между заключенными местной тюрьмы.

Как сообщает радио «Свобода»,по информации полиции, беспорядки устроили члены двух преступных группировок, вооруженные ножами и заточками. Судя по всему, речь идет о сведении счетов между участниками двух наркокартелей.