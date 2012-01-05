Война наркокартелей в мексиканской тюрьме: 31 погибший
09:29, 05 января 2012Общество
1293 0
В городе Альтамира на севере Мексики 31 человек погиб и 22 были ранены в результате столкновений между заключенными местной тюрьмы.
Как сообщает радио «Свобода»,по информации полиции, беспорядки устроили члены двух преступных группировок, вооруженные ножами и заточками. Судя по всему, речь идет о сведении счетов между участниками двух наркокартелей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter