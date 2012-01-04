На мусорной свалке нашли тела двух женщин с резаными ранами

На Прикарпатье по факту убийства двух женщин, тела которых нашли на мусорной свалке, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, сегодня, 4 января, в дежурную часть Тисменицкого райотдела милиции поступило сообщение со спецкомбината «Ивано-Франковская мусорная свалка» о том, что работники предприятия на территории свалки возле села Рыбное в бытовых отходах обнаружили труп женщины с телесными повреждениями.

На место происшествия немедленно выехали начальник УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ВАРЦАБА, прокурор Ивано-Франковской области Александр КАЛИФИЦКИЙ, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты. После осмотра трупа судмедэксперты констатировали, что смерть женщины наступила в результате резаной раны на шее.

В ходе осмотра места происшествия работники милиции обнаружили под бытовыми отходами еще один труп женщины - тоже с резаными ранами на теле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 1 ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Преднамеренное убийство двух и более лиц»).

Милиция осуществляет первоочередные оперативно-розыскные меры по установлению личностей погибших и лиц, причастных к совершению этих преступлений.