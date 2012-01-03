В Одессе бывший милиционер забил парня до смерти
22:56, 03 января 2012Общество
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Объявили в розыск
1 января в центре Одессы произошла драка, в результате которой погиб 26-летний одессит.
Милиция установила, что телесные повреждения умершему нанес бывший правоохранитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.
В милиции подчеркнули, что подозреваемый был уволен из органов в октябре прошлого года за нарушение дисциплины.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Бывший милиционер объявлен в розыск.
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