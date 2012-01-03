В Одессе бывший милиционер забил парня до смерти

1 января в центре Одессы произошла драка, в результате которой погиб 26-летний одессит.

Милиция установила, что телесные повреждения умершему нанес бывший правоохранитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.

В милиции подчеркнули, что подозреваемый был уволен из органов в октябре прошлого года за нарушение дисциплины.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Бывший милиционер объявлен в розыск.

Украинская правда