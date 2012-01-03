У завода имени Малышева - новый гендиректор

Николай БЕЛОВ утвержден на должность генерального директора ГП «Завод им. Малышева» – ведущего в Украине предприятия по изготовлению бронетехники.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации завода, соответствующее решение принято руководством госкомпании «Укроборонпром» в конце декабря 2011 года.

«Контракт с Николаем БЕЛОВЫМ подписан на 3 года, приказ датирован 29 декабря», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, с начала ноября 2011 года Н.БЕЛОВ был назначен исполняющим обязанности генерального директора завода им. Малышева. Он заменил на этой должности Валерия ПРЕДКО, проработавшего в качестве руководителя оборонного предприятия несколько месяцев. Н.БЕЛОВ ранее работал на заводе им. Малышева, в частности, занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу и логистике.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Завод им. Малышева» (Харьков) – главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по двигателестроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая есть на вооружении многих стран мира.