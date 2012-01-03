На Днепропетровщине милиционеры подбросили женщине метамфетамин

Прокуратура Днепропетровской области расследовала и направила в суд уголовное дело, возбужденное по общим с Управлением СБУ в области материалам, в отношении трех оперуполномоченных сектора уголовного розыска по ч.1 ст. 365 и ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (превышение власти и получение взятки).

Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

«Досудебным следствием установлено, что эти лица, действуя по предварительной договоренности, при личном досмотре гражданки Т., проводить который они не имели права, подбросили ей психотропное вещество «метамфетамин» и, угрожая возбудить против нее уголовное дело, требовали взятку – 1000 долларов США. Однако при получении требуемых денег взяточники были задержаны правоохранителями, после чего по представлению прокуратуры судом им была избрана мера пресечения – взятие под стражу», - сказано в сообщении.

В прокуратуре Днепропетровской области отмечают, что последующую судьбу злоумышленников будет решать суд, за совершенное преступление им грозит до десяти лет лишения свободы.