Председателя и депутата сельсовета взяли на миллионной взятке

В Крыму правоохранители задержали председателя и депутата Изобильненского сельского cовета (район так называемой Большой Алушты) по подозрению в получении почти 1 млн. грн. взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Должностные лица были задержаны 30 декабря прошлого года при получении взятки за решение вопроса о выделении на территории сельсовета трех земельных участков площадью почти полгектара», - сказано в пресс-релизе.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины - «получение взятки в большом размере».

«Депутат сельсовета арестован. Главе органа местного самоуправления срок содержания под стражей 2 января продлен до 10 суток», - сообщили в прокуратуре Крыма.