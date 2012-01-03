Украинский нумизмат собрал уникальную коллекцию

Более 3 тыс. монет из ста десяти стран мира собрал украинский нумизмат Евгений МЕРКОТАН.

Как сообщает «5 канал», в его коллекции - экземпляры с изображениями украинских гетманов, польских королей и американских президентов. Мечта нумизмата - в монетах рассказать историю всех стран мира.

Коллекция представляет не просто монеты более ста стран, но и их историю. В частности, что касается Украины – то это монеты от периода крещения Киевской Руси и до Оранжевой революции, и не только в событиях, но и в лицах. Кроме гетманов, здесь изображения Михаила Грушевского, Симона Петлюри, Леся Курбаса. Так же история других стран - тоже в портретах.

"Шесть монет - доллары с лицами президентов. Первый президент - Вашингтон, второй, - Адамс, третий - Джефферсон, четвертый - Мэдисон, и Джексон", - рассказал Е.МЕРКОТАН.

Самые дорогие монеты в коллекции нумизмата находятся в отдельных альбомах. Это, например, литовская монета, датированная еще второй половиной XVI века. "Это серебряная монета - полугрош литовский, Сигизмунд Август, 1563-й год", - отметил коллекционер.

Таких экземпляров, по его словам, очень мало.

Среди бумажных денег - и немецкие марки 20-х годов прошлого века, и российские карбованцы того же времени, и гривни Украинской народной республики. Более трех тысяч экземпляров разных времен и народов нумизмат собирал на протяжении 20 лет.

Переводить стоимость коллекции в гривни Е.МЕРКОТАН не берется. Убежден - она бесценна. Если металлические деньги - преимущественно небольшого номинала, то в бонах есть купюры со многими нулями.