Рома Ландик написал жалобу на 32 страницы

Заседание в Ленинском райсуде Луганска по уголовному делу в отношении депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА, который обвиняется в избиении Марии КОРШУНОВОЙ, перенесено на 11 января.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня заседание не состоялось из-за болезни прокурора и отсутствия адвоката Р.ЛАНДИКА Наталии СУСЛИКОВОЙ.

Однако заседание было открыто и Р.ЛАНДИК успел сообщить суду, что составил 32-страничное заявление в Генпрокуратуру на судью Елену ПОПОВУ, которое на ближайшем заседании огласит.

По словам адвоката подсудимого Юрия БЕРЕЗОВСКОГО, в заявлении Р.ЛАНДИК выразил свою точку зрения на процесс, условия содержания в СИЗО и на законность судебного следствия. Адвокат отметил, что в СИЗО, где находится Р.ЛАНДИК, уже сутки нет света.

Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ также добавил, что затягивание процесса «никого не удовлетворяет».

Заседание суда перенесено на 11 января на 14.00.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря из-за поведения подсудимого Р.ЛАНДИКА судья Елена ПОПОВА объявила о переносе заседания на 3 января 2012 года.

На заседании не присутствовали пострадавшие – М.КОРШУНОВА и Дарья ЗАЯЦ, поскольку, как объяснил их адвокат Владимир РАКОВ, пострадавшие «устали слушать оскорбления в свой адрес».

Кроме того, заболел один из адвокатов Р.ЛАНДИКА Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ.

Прокурор и адвокаты согласились продолжать заседание, однако Р.ЛАНДИК стал кричать: «Меня полгода держат в подвале. КОРШУНОВА специально шла в «Баккару», чтобы меня убить. Пресса до сих пор врет о произошедшем. Меня никто не слушает, судья делает вид, что глухая. Все, что происходит – это маразм».

После этого судья закрыла заседание.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ. Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

8 декабря пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. дол. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.