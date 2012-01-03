Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Киева

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем 2011 года снизилась на 0,3% - до 2130 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, в декабре стоимость однокомнатных квартир выросла на 0,4% - до 1921 долл./кв.м, двухкомнатных — выросла на 0,3% - до 2156 долл./кв.м. При этом трехкомнатные квартиры подешевели на 1% - до 2114 долл./кв.м, а четырехкомнатные — на 1,2% - до 2553 долл./кв.м.

Количество представленных к продаже квартир в Киеве в декабре снизилось на 11,2% по сравнению с ноябрем, предложение составило 13295 квартир. Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в декабре составила 8,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 7,4% ниже средневзвешенной цены ноября и составила 1977 долл./кв. м.

Аналитики портала отметили, что в общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 21% (2838 квартир), 2-комнатные – 32% (4176 квартир), 3-комнатные – 37% (5507 квартир) и 4-комнатные – 10% (1503 квартиры). Уменьшение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось на все типы квартир, наиболее ощутимое – на однокомнатные (на 5,6%).

В отчете проанализировано 14964 квартир на вторичном рынке столицы.