Взрыв в Кременчуге: один погибший, один раненый

В Кременчуге в результате взрыва один человек тяжело травмирован, еще один умер в больнице.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области, сегодня в 5.30 в дежурную часть Кременчугского городского управления по телефонной линии «102» поступило сообщение от жителя города, который рассказал правоохранителям о том, что по бульвару Автокразовском услышал «хлопок», после чего увидел двух мужчин, которые лежали на асфальте.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что вблизи дома 45 по бульвару Автокразовском в бесконтактном состоянии находятся два неизвестных мужчины с многочисленными травмами туловища и конечностей. На земле лежала чека от гранаты.

Неизвестный гражданин примерно 30-ти лет был госпитализирован в реанимационное отделение 3-й городской больницы с диагнозом «политравма, травматическое ампутирование правой нижней конечности». «Врачи до последнего боролись за жизнь человека, однако спасти его не удалось. От полученных ранений мужчина скончался в больнице. Личность мужчины устанавливается», - сказано в сообщении.

Личность второго потерпевшего установлена. Им оказался 40-летний житель города Кременчуг. Мужчина доставлен в приемное отделение 2-й городской больницы с диагнозом: «огнестрельные ранения лица и живота». Состояние тяжелое.

Подробности ЧП устанавливаются.