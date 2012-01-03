Поклонники Толкиена отпразднуют его день рождения
Писателю исполнилось бы 120 лет
По всему миру поклонники творчества Джона Толкиена будут праздновать его день рождения.
Писателю сегодня исполнилось бы 120 лет.
Для истинных толкиенистов сегодняшний праздник, возможно, даже важнее Нового года. Основная часть мероприятий в честь создателя «Хоббита» и «Властелина Колец» пройдет в Великобритании. В блогах и социальных сетях можно найти не одну группу, посвященную вечеринкам и творческим встречам. Никаких ограничений на них действовать не будет, единственное условие – человек должен искренне любить Толкиена. Впрочем, точных цитат от вас никто требовать не будет, и пытать на тему хронологии приключений Бильбо тоже не будет. Как говорится на сайте Главного Сообщества Толкиенистов, торжество может устроить сегодня кто угодно и где угодно. Вся эта праздничная кампания проходит под лозунгом «Поднимем тост за Толкиена». Такие вечера проходят, кстати, в Англии каждый год. Но в этот раз в связи с юбилеем они явно будут масштабнее.
В этом году толкиенисты будут отмечать 75 лет со дня выхода приключений Хоббита.