Комитет ВР рассмотрит сравнительную таблицу к закону о рынке земель
07:27, 03 января 2012Общество
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Сообщает сайт Верховной Рады
3 января, состоится заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, на котором будет рассматриваться сравнительная таблица ко второму чтению законопроекта «О рынке земель».
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».
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