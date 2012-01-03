Комитет ВР рассмотрит сравнительную таблицу к закону о рынке земель

Сообщает сайт Верховной Рады

3 января, состоится заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, на котором будет рассматриваться сравнительная таблица ко второму чтению законопроекта «О рынке земель». Об этом сообщает сайт Верховной Рады. Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

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