Водоканал решил наказывать должников по-футбольному

В Черновцах тех, кто задолжал за услуги водоснабжения, будут наказывать по-футбольному – желтыми и красными карточками. «Черновцыводоканал» вводит такой тип предупреждений в связи с приближением футбольного Евро-2012.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкого городского совета, самым злостным должникам абонентная служба «Черновцыводоканала» будет посылать специальные предупредительные карточки, похожие на те, которые применяют футбольные арбитры во время матчей.

Желтая карточка станет предупреждением для потребителя-должника о том, что он не рассчитался с водоканалом за предоставленные услуги, а красная карточка станет сигналом того, что к нему будут приниматься строгие меры наказания, если он не ликвидирует свой долг. На карточках будут указывать фамилии должников и сумма долга.

Применение такой необычной формы влияния на должников, по мнению руководства предприятия, должно дать свои результаты. Кроме того, «Черновцыводоканал» будет применять и другие формы работы с злостными должниками, в том числе и привлечение их к судебной ответственности.