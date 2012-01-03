Новый отряд спасательных судов ЧФ создан в Севастополе

Новый отряд спасательных судов Черноморского флота (ЧФ) создан в Севастополе, сообщил РИА Новости официальный представитель Минобороны по ЧФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Ранее в составе ЧФ была спасательная бригада, которая прекратила своё существование.

"В Севастополе сформирован 145-й отряд спасательных судов ЧФ, в его основу легла инфраструктура спасательной бригады ЧФ. В состав отряда вошли порядка 20 спасательных кораблей, в том числе буксиры и пожарно-спасательные суда. Возможности спасательных сил ЧФ в 2012 году будут расширены за счет поступления нового глубоководного водолазного снаряжения", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в новый отряд также вошли суда-носители глубоководных аппаратов "Пантера Плюс", "Тайгер", комплекта глубоководных скафандров для работы на глубинах свыше 300 метров. А береговую составляющую нового подразделения составили причальные стенки, технические помещения и склад спасательных средств. Кроме того, организационно в него также вошла флотская аварийно-спасательная партия, уточнил Воскресенский.

После гибели в 2000 году атомной подводной лодки "Курск" спасатели ЧФ получили на вооружение английские подводные аппараты "Тайгер"и "Пантера плюс".