Фондовый рынок Польши начал год ростом

Главный индикатор варшавского фондового рынка WIG20 начал первый день торгов нового 2012 года небольшим ростом после того, как закончил прошлый год более 20% минусом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские «голубые фишки» открылись на уровне 2150,60 пунктов, что на 0,29 процентов выше последнего дня торгов предыдущего года.

На плюсе начал день также прибавивший 0,32% индекс широкого рынка WIG.

Индикаторы стоимости бумаг средних и небольших компаний к 9,24 поднялись на 0,67 и 0,78 процентов.

Объем торгов на всем рынке к этому времени составлял около 3 млн. долларов.

Согласно сообщению варшавской фондовой биржи, которым располагает УНИАН, WIG20 закончил 2011 год почти 22% минусом после 15% увеличения в 2010 году и более 30% роста в кризисном 2009 году.

Индекс средних компаний WIG40 закончил прошлый год 22,5% минусом после почти 20% и 55% роста в два предыдущие годы, а WIG80 потерял 30,5% после увеличения на 10 и более 60 процентов.

Запущенный биржей в мае прошлого года индекс украинских компаний WIG-Ukraine потерял к концу года 29,5 процентов.

Справка УНИАН. На начало 2012 года на главном рынке созданной в начале девяностых годов Варшавской фондовой бирже котировались бумаги более 400 компаний капитализацией около 190 млрд. долларов (1дол.= 3,4 PLN).

WIG20, который варшавская биржа начала рассчитывать с уровня 1000 пунктов в апреле 1994 года, достиг своего исторического максимума в ноябре 2007 года – 3,9 тыс. пунктов.

После рекорда началось резкое падение, которое еще больше усилил разразившийся осенью 2008 года мировой финансовый кризис: в феврале 2009 года «голубые фишки» просели до уровня около 1,3 тыс. пунктов, после чего рост возобновился.