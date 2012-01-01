На завтра синоптики обещают мокрый снег

На завтра по Украине синоптики прогнозируют мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 2 января будет облачно с прояснениями. В западных, ночью и в восточных, а днем и в северных областях небольшой снег, мокрый снег, местами с дождем; на остальной территории без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°, в Карпатах до 10° мороза, на Южном побережье Крыма 1-4° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях и на крайнем юге до 8° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег с переходом дождь. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В столице ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег с переходом дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.