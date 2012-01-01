С сегодняшнего дня уменьшается налог на прибыль

С сегодняшнего дня в Украине ставка налога на прибыль предприятий уменьшается с 23% до 21%.

Данная норма предусмотрена Налоговым кодексом (НК).

Согласно НК, ставка налога на прибыль в размере 21% будет действовать до 31 декабря 2012 года включительно. С 1 января по 31 декабря 2013 года налог будет уменьшен до 19%, а с 1 января 2014 года - 16%.