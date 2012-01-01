С сегодняшнего дня уменьшается налог на прибыль
11:57, 01 января 2012Общество
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Норма предусмотрена НК
С сегодняшнего дня в Украине ставка налога на прибыль предприятий уменьшается с 23% до 21%.
Данная норма предусмотрена Налоговым кодексом (НК).
Согласно НК, ставка налога на прибыль в размере 21% будет действовать до 31 декабря 2012 года включительно. С 1 января по 31 декабря 2013 года налог будет уменьшен до 19%, а с 1 января 2014 года - 16%.
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