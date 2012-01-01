Подозреваемых в расстреле пяти сотрудников ПриватБанка арестовали

В Донецке суд взял под стражу подозреваемых в расстреле пяти сотрудников ПриватБанка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в отношении двоих подозреваемых в совершении нападения на отделение для VIP-клиентов ПриватБанка, по представлению следствия, согласованного с прокуратурой Донецкой области, Ленинским районным судом города 31 декабря 2011 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Арестованные помещены в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в центре Донецка было совершено ограбление отделения ПриватБанка, в результате налета преступников были убиты пять сотрудников банка.

31 декабря в Управлении по связям с общественностью МВД Украины объявили о задержании двоих по подозрению в совершении данного преступления. Правоохранителями установлено, что один из задержанных был специалистом по установлению камер внешнего видеонаблюдения, версия о личном конфликте с кем-то из сотрудников банковского учреждения не подтвердилась.