Подозреваемые в расстреле работников банка сознаются в содеянном

Двое задержанных по подозрению в расстреле пяти сотрудников ПриватБанка в Донецке в своих свидетельствах сознаются в совершенном.

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как отметили в УСО, на данный момент установлено, что один из задержанных был специалистом по установлению камер внешнего видеонаблюдения, версия о личном конфликте с кем-то из сотрудников банковского учреждения не подтвердилась.

На сегодняшний день установлено, что оба мужчины зашли в отделение банка с целью ограбления и уже даже получили достаточно большую сумму денег, но один из сотрудников банка нажал так называемую кнопку тревоги и сигнализацию «Ревун». Как отметили в МВД, наверное, нападающие испугались и начали стрельбу, после чего, бросив сумку с деньгами, скрылись.

Сейчас устанавливается, где они спрятали оружие, где его приобрели и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в центре Донецка было ограблено отделение ПриватБанка, в результате налета преступников убиты пять человек.

ПриватБанк объявил вознаграждение в размере 1 млн. грн. за информацию, которая будет способствовать раскрытию нападения на отделение банка и задержанию преступников.