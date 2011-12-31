Погода на 1 января

1 января в Украине ожидается мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на Левобережье и в южной части страны пройдет дождь со снегом, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, в районе Донбасса - гололед.

На остальной территории в отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег.

Ночью и утром в восточных областях, Крыму и Приазовье местами туман. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер в течение суток будет преобладать юго-западный с переходом в северо-западный (ночью в восточных областях юго-восточный), 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (в Карпатском регионе ночью 3-8° мороза), в Крыму в течение суток 1-6° тепла.

В Киеве и области ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. В г. Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.