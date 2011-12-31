Умер работник обменника, жестоко избитый неизвестными

В Донецкой области в больнице г. Краматорска умер работник обменного пункта, накануне жестоко избитый неизвестными.

Как сообщает местный сайт «Новости Краматорска», 49-летний мужчина умер вчера в больнице, несмотря на то, что ему была сделана операция и врачи несколько часов боролись за его жизнь. Накануне работник обменного пункта пришел на работу, где на него напали неизвестные и жестоко избили железными прутами. Злоумышленники отобрали у него деньги, золотую цепочку с крестиком и скрылись с места преступления.

По факту причиненных телесных повреждений было возбуждено уголовное дело по ст. 187. ч. 4 (разбой), которое, в связи со смертью потерпевшего, было переквалифицировано в другую статью УК Украины (покушение на убивство). Правоохранители разыскивают свидетелей и очевидцев данного преступления и просят, если кому что-либо известно о случившемся сообщить в городской отдел милиции, либо по тел. 102. В милиции всем откликнувшимся гарантирую конфиденциальность. За информацию, способствующую раскрытию данного преступления, объявлено вознаграждение.