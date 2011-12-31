Жительница Стаханова устроила в своей квартире казино

Накрыла милиция

В городе Стаханове Луганской области местная жительница в арендованной квартире устроила незаконное игорное заведение. Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, работники милиции изъяли игровое оборудование и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.203-2 (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

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