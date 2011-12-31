В Китае от птичьего гриппа умер мужчина
Первый случай за последние месяцы
Житель провинции Гуандун на юге Китая скончался от вируса птичьего гриппа, сообщает РИА Новости.
Это первый случай гибели людей от птичьего гриппа в Китае за последние месяцы.
По данным агентства, 39-летний водитель автобуса был госпитализирован 21 декабря в районе Баоань города Шэньчжэнь на границе со Специальным административным районом Сянган (Гонконг). Как рассказал врачам сам заболевший, в последнее время он не контактировал с живой птицей и не покидал пределов Шэньчжэня.
Медики установили, что мужчина скончался от вируса гриппа H5N1.
В настоящее время врачи проверяют наличие опасного вируса у всех, кто в последнее время мог общаться с умершим. По сообщению Синьхуа, установлены 120 человек, все из них здоровы.
Ранее в декабре на одном из рынков Гонконга были выявлены зараженные опасным для человека вирусом куры. Начиная с 22 декабря, власти района на три месяца запретили ввоз на его территорию живой птицы.
H5N1 - опасный штамм птичьего гриппа, который может передаваться человеку от птицы. Всего со времени обнаружения этого штамма в 2003 году в мире от него погиб 331 человек.