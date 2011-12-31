В Китае от птичьего гриппа умер мужчина

Житель провинции Гуандун на юге Китая скончался от вируса птичьего гриппа, сообщает РИА Новости.

Это первый случай гибели людей от птичьего гриппа в Китае за последние месяцы.

По данным агентства, 39-летний водитель автобуса был госпитализирован 21 декабря в районе Баоань города Шэньчжэнь на границе со Специальным административным районом Сянган (Гонконг). Как рассказал врачам сам заболевший, в последнее время он не контактировал с живой птицей и не покидал пределов Шэньчжэня.

Медики установили, что мужчина скончался от вируса гриппа H5N1.

В настоящее время врачи проверяют наличие опасного вируса у всех, кто в последнее время мог общаться с умершим. По сообщению Синьхуа, установлены 120 человек, все из них здоровы.

Ранее в декабре на одном из рынков Гонконга были выявлены зараженные опасным для человека вирусом куры. Начиная с 22 декабря, власти района на три месяца запретили ввоз на его территорию живой птицы.

H5N1 - опасный штамм птичьего гриппа, который может передаваться человеку от птицы. Всего со времени обнаружения этого штамма в 2003 году в мире от него погиб 331 человек.