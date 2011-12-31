У крымской милиции новый начальник

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму возглавил 58-летний генерал-майор милиции Михаил СЛЕПАНЕВ вместо 40-летнего полковника Сергея РЕЗНИКОВА, который был начальником крымской милиции полгода, а недавно стал руководителем ГУ МВД в Одесской области.

М.СЛЕПАНЕВ пока будет работать с приставкой «исполняющий обязанности».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской милиции, заместитель министра внутренних дел Дмитрий ВОРОНА представил М.СЛЕПАНЕВА личному составу главка во второй половине дня 30 декабря.

Уроженец Славянска Донецкой области М.СЛЕПАЕВ до назначения в Крым возглавлял управление МВД в Николаевской области.

«Крым - достаточно сложный и напряженный регион. Я понимаю: придется очень серьезно трудиться для того, чтобы обстановка в автономии была стабильной», - сказал он.

М.СЛЕПАНЕВ пообещал не проводить кадровых перестановок в ГУ МВД в Крыму.

Справка УНИАН. Назначение главного милиционера Крыма и прокурора автономной республики согласовывает крымский парламент.