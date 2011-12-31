Весной в Украине может появиться жандармерия

Весной в Верховную Раду буду внесены законопроекты об органах внутренних дел. По словам их инициатора - генерал-лейтенанта, нардепа от Партии регионов Василия Грицака, идея состоит в том, чтобы построить абсолютно новую систему на существующей базе МВД.

В парламент будет подано три законопроекта: "Об органах внутренних дел", "О полиции" и "О жандармерии". Авторы предлагают разделить министерство на общенациональные силы - жандармерию и городскую полицию, создать следственный комитет, передает РосБизнесКонсалтинг".

При проведении реформы, по словам В.Грицака инициаторы новых законов будут опираться на европейский опыт, благо "досконально изучена система правоохранительных органов Германии, Франции, Британии, Венгрии, Польши".

Также в систему МВД предлагают включить государственную миграционную службу, службу спасения (нынешнее МЧС), государственную пограничную службу и еще ряд департаментов. Некоторые структурные изменения дадут возможность избавиться от дублирующих функций в полиции, проводить переаттестацию сотрудников и сократить штаты.

По словам руководителя пресс-службы МВД Владимира Полищука, попытки реформирования ведомства проводились с начала девяностых, несколько раз изменялась структура министерства, его подразделений. "Но каждый раз все упиралось в существование количественных показателей при раскрывании преступлений, это искусственные нормы, которые нередко приводили к нарушению прав и свобод граждан", - сказал В.Полищук.

"Из-за этого, - считает он, - милиция воспринимается сегодня как карательно-репрессивный орган. Реформу ведомства мы видим в оптимизации структуры, численности личного состава, усовершенствовании административных функций", - подытожил руководитель пресс-службы.

Сейчас внутри украинского МВД сформированы экспертные группы, которые собирают данные, необходимые для проекта реформы ведомства. Кроме того, они изучают общественное мнение и анализируют направления работы различных подразделений милиции.

