Священники призывают не дарить драконов на Новый год

Священники призывают верующих на Новый год дарить друг другу вместо драконов икону Георгия Змееборца.

Как сообщает «Православие в Украине», священники не предлагают бороться с изображениями драконов, которые являются символами 2012 года в соответствии с восточным календарем, а призывают дарить другой символ - победы добра над злом.

«В новом году дарите вместо драконов изображение Георгия Победоносца», - отметил пресс-секретарь Блаженнейшего Митрополита ВЛАДИМИРА, председатель Синодного информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий (КОВАЛЕНКО).

По его словам, в нашем обществе уже в течение многих лет существует традиция отмечать не новый год благости Божьей, а «год кролика» или «тигра». И по мнению отца Георгия, попытаться преодолеть эту тенденцию могут православные верующие именно в 2012-м, предложив вместо символа зла - дракона, символ победы добра над злом - образ святого великомученика Георгия, который побеждает змея.

«Место дракона - под копытом коня святого Георгия», а не в жилищах православных христиан, - отмечается в сообщении.