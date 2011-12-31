Рождественские открытки УПА специально привозили из Мюнхена

В Тернополе в Музее политзаключенных открыли выставку новогодних поздравлений и рождественских открыток ОУН и УПА.

Как рассказал корреспонденту УНИАН заведующий музеем Владимир БИРЧАК, в экспозиции представлены копии новогодних открыток, которыми воины подполья поздравляли людей с Новым годом, а при случае рассказывали о своей борьбе и призывали всех оказывать сопротивление советской власти. Кроме этого, на выставке представлены и поздравления руководителей штабов повстанцам.

«Как видно из документов, до 1946 года приказы с поздравлениями датировались 14 января. А с 1946 года воины УПА тоже начали праздновать Новый год 1 января, о чем свидетельствует поздравление главнокомандующего УПА Романа Шухевича бойцов и командиров «Лысони» от 1 января 1946 года», – сообщил В.БИРЧАК.

Он отметил, что рождественские открытки, которые представлены на выставке, привозили из-за границы.

«У них качественная полиграфия, они печатались в цвете. В условиях подполья напечатать такие открытки было невозможно, их специально доставляли из Мюнхена и Зальцбурга», – сказал В.БИРЧАК.

На рождественских открытках конца 1940-х изображены воины УПА вместе с Ангелом, рождественской звездой Вертепа или на фоне яркой падающей звезды. Есть также сюжет с гуцулом, который с трембитой приветствует рождение Христа, при этом на плече у него – винтовка. На всех открытках надпись «Христос рождается» или «С Рождеством Христовым».

На открытках, выпущенных в 50-х годах, воины УПА преимущественно уже изображены с вертепом или в сочельник в крыивках. При этом на всех сюжетах со свят вечером изображен повстанец, который не участвует в праздничной трапезе, а караулит, чтобы не дать застать врасплох своих побратимов.

Также на выставке представлены бофоны (деньги УПА – УНИАН), в сюжетах которых использовалась рождественская тематика.