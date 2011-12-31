Янукович распустил "казаков Ющенко"

Указ Президента Виктора ЯНУКОВИЧА по вопросам Украинского казачества направлен на избежание дублирования функций профильных Советов, ныне действующих в качестве консультативно-совещательных органов при главе государства и правительстве.

Об этом заявила советник Президента Украины – представитель Президента в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ, подчеркнув, что подписанный 30 декабря указ прекращает деятельность Совета Украинского казачества как консультативно-совещательного органа при Президенте Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Указ издан во избежание дублирования функций Совета Украинского казачества как консультативно-совещательного органа при Президенте и Координационного совета по вопросам развития казачества в Украине как консультативно-совещательного органа Кабинета министров», - сказала советник главы государства.

Е.ЛУКАШ напомнила, что Совет Украинского казачества был создан бывшим Президентом Виктором ЮЩЕНКО еще в июне 2005 года, однако из-за отсутствия согласованного виденья его членами задач организации Совет в течение последних двух лет не выполнял своих функций и вообще не проводил заседаний.

1 августа 2011 года Кабинет министров создал Координационный совет по вопросам развития казачества в Украине как консультативно-совещательный орган правительства. Такое решение было принято для анализа состояния развития казачества в Украине; обеспечения координации соответствующих мероприятий; налаживания конструктивного диалога между органами власти и общественными организациями, уставная деятельность которых связана с возрождением традиций казачества в Украине.

Председателем Координационного совета стал министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, в его состав вошли представители Министерств образования и культуры, МВД, МЧС, Госпогранслужбы, руководители профильных общественных организаций. Учредительное заседание Координационного совета состоялось 23 ноября.

Первоочередными шагами своей деятельности Совет определил изучение актуальных вопросов развития казачества, требующих безотлагательного рассмотрения; разработку плана работы на 2012 год; подготовку и организацию съезда казачества; доработку типичного устава о казацкой организации.

«Надеюсь, деятельность Координационного совета будет более эффективным механизмом координации мероприятий по развитию казачества в нашем государстве, ведь совет уже активно начал свою работу и консолидирует вокруг себя наиболее активные казацкие организации», - сказала Е.ЛУКАШ.