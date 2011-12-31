Откушенный палец - не аргумент для психиатра

Луганского активиста Михаила ПАЩУКА, откусившего фалангу пальца охраннику Луганского горсовета, согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признали вменяемым.

Об этом сам М.ПАЩУК сообщил интернет-ресурсу «Восточный вариант».

«Вчера у следователя я ознакомился с результатами стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Согласно заключению, я нормальный человек. Психических заболеваний не обнаружено. Отмечу, что по результатам амбулаторной экспертизы было установлено, что в момент инцидента я находился в состоянии аффекта», - сказал М.ПАЩУК.

Как сообщал УНИАН, М.ПАЩУК по решению суда был помещен в Луганскую областную клиническую психоневрологическую больницу для проведения комплексной экспертизы, где находился с 10 по 21 декабря.

В суд с требованием о назначении экспертизы обратилась следователь, которая расследует уголовное дело, возбужденное в отношении М.ПАЩУКА после инцидента с охранником в ходе сессии Луганского горсовета 30 сентября 2011 года, когда ему не дали выступить с трибуны с обращением к депутатам по поводу переноса городской ярмарки. Охранники горсовета пытались силой освободить трибуну, захваченную М.ПАЩУКОМ. Из-за этого произошла драка. Один из охранников пострадал.