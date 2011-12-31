Украина отменила запрет на баварскую птицу

04:22, 31 декабря 2011
Общество
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С всокопатогенным гриппом покончено

Ветеринарная служба Украины приняла решение об отмене запрета на ввоз с территории Баварии (Германия) в Украину птицы, сырья и продукции из нее. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

Отмечается, что согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, высокопатогенный грипп птицы не регистрируется на территории Баварии.

Напомним, запрет был введен в марте 2009 года.

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