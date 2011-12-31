Нацбанк исключил два банка из группы крупнейших (список)

Национальный банк включил в группу крупнейших банк «Дельта» и Сбербанк.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам №40-308/5126-15811 от 29 декабря, текстом которого располагает УНИАН.

При этом Нацбанк исключил из группы крупнейших банков банк «Форум» и «Кредитпромбанк».

По информации НБУ, после вышеуказанных изменений количество банков в группе крупнейших осталось неизменным - 17. В частности, в нее входят: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Проминвестбанк», «Первый украинский международный банк», «Альфа-банк» (Украина), банк «Надра», «ОТП Банк», «Финансы и Кредит», банк «Дельта», «Укргазбанк», «Брокбизнесбанк», «Сбербанк».

Количество банков в группе крупных сократилось с 22 до 19. В данную группу входят: «Эрсте Банк», «Кредитпромбанк», «Форум», «Пивденный», ING Bank (Украина), «Родовид Банк», «VAB Банк», «Хрещатик», «Финансовая инициатива», «Кредит-Днепр», «Имэксбанк», «Сведбанк», «УниКредит Банк», «Креди Агриколь Банк», «Универсал банк», «Киевская Русь», «Правэкс-банк», «Ситибанк», «БТА Банк».

Количество банков в группе средних увеличилось с 21 до 22, в группе небольших - со 115 до 117.