У крымской милиции новый начальник

30 декабря заместитель Министра внутренних дел Украины – начальник аппарата Дмитрий Ворона представил личному составу крымского милицейского главка и.о. начальника Главного управления МВД Украины в АР Крым генерал-майора милиции Михаила Слепанева, сообщает пресс-служба ГУ.

До этого М.Слепанев возглавлял УМВД Украины в Николаевской области.

- Позиция министра состоит в том, что должна быть кадровая стабильность, а также преемственность в работе. Исходя из этого, сегодня я представляю вам и.о. начальника Главного управления генерал-майора милиции Слепанева Михаила Анатольевича, всю жизнь проработавшего в милиции и прошедшего все ступени службы, - обратися к присутствующим Д.Ворона.

В свою очередь М.Слепанев поблагодарил министра внутренних дел за оказанное доверие.

- Крым – это действительно достаточно сложный и напряженный регион, - подчеркнул он. - Я понимаю, что, занимая такую должность, придется очень серьезно трудиться для того, чтобы обстановка в автономии была стабильной. Сразу говорю: никаких кадровых перестановок в Главке я проводить не буду, я хотел бы в своей работе опираться на кадровый потенциал крымской милиции, - отметил он.

Справка. 58-летний М.Слепанев родился в г.Славянске Донецкой области и прослужил в Славянском горотделе милиции с 1974-го по 2005 г. Был уволен по возрасту, однако вернулся на службу и с марта 2007-го по сентябрь 2008-го был первым замначальника ГУ МВД в Донецкой области. Снова уволен по возрасту и снова вернулся: с марта 2010-го возглавлял УМВД в Николаевской области.